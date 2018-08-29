Бойфренд Хайден Панеттьери показал ее будни в Лос-Анджелесе: фото

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая завершила отношения с Владимиром Кличко, отдыхает в солнечном Лос-Анджелесе. Ее новый избранник показал, как проходят их будни в США.

Как ранее выяснили журналисты, новым парнем Хайден Панеттьери стал 28-летний Брайан Хикерсон, который только начинает актерскую карьеру. Вероятно, мужчина в восторге от романа, поскольку не скрывает своей симпатии к экс-невесте Владимира Кличко.

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Брайан Хикерсон решил показать в своем блоге несколько кадров своих будней, на которых была Хайден. Так, в Лос-Анджелесе новоиспеченная пара вместе с друзьями посетила Хогсмид, что в парке "Мир Гарри Поттера" и купила товары IKEA.

Кроме этого, Брайан Хикерсон показал собаку, с которым поиграла Хайден Панеттьери. В Stories мужчина написал, что эту собаку он тоже приобрел. Вот только это животное, за которым он будет ухаживать совместно с актрисой, или это только его домашний любимец, пока неизвестно.

Хайден Панеттьери с бойфрендом и друзьями



Хайден Панеттьери



Хайден Панеттьери с псом

Напомним, что Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить помолвку. После этого актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Мужчина обнимал звезду и держал ее за руку.



Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, где она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочери нужен перерыв. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей дочери – 3-летней Кайи-Евдокии. Сейчас девочка живет с Владимиром Кличко.