Бойфренд Кортни Кардашян осудил пикантное фото своей возлюбленной в Instagram

Знаменитая светская львица Кортни Кардашян неоднократно будоражит соцсети своими откровенными фото, за что миллионы почитателей оставляют ей комментарии и свои лайки. Похоже, ее молодому возлюбленному Юнесу Бенджиме это не нравится, поскольку он оставил под одной из ее фотографий язвительный комментарий.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

25-летний возлюбленный Юнес часто находится на расстоянии от своей 29-летней возлюбленной. В свою очередь Кортни любит дразнити фанатов откровенными фото, но Бенджима к этому относится не слишком благосклонно.

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Под одним из последних ее фото, где она демонстрирует свои подтянутые ягодицы в черном бикини и топе, он оставил возмутительный комментарий: "Так вот что тебе нужно показать, чтобы получить лайки?". Впоследствии эта фраза была удалена, но фанаты успели сделать скриншот инцидента в Instagram.

Юнес Бенджима оставил резкий комментарий под фото Кортни Кардашян

По словам инсайдеров, такая реакция бойфренда Кортни была вызвана расстоянием между ними, и это вызывает много ревности со стороны Юнеса.

"Он не хочет, чтобы она это делала. Он понимает, что это часть ее работы, но это всегда было для него проблемой. Именно это когда-то стало причиной их расставания", – рассказал инсайдер.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 14 Лип 2018 р. о 10:21 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 10 Лип 2018 р. о 10:53 PDT

Напомним, что на недавнем совместном отдыхе Кортни с детьми и ее возлюбленным светскую львицу упрекнули в невыполнении материнских обязанностей.