К бойкоту присоединились "Эпицентр" и "Ашан". Теперь там невозможно заказать доставку продукции бренда, сообщил активист Сергей Стерненко.

К теме Сильпо, Rozetka, Алло: украинские компании бойкотируют продукцию YARO

Онлайн-супермаркет Cooker вообще приостановил продажу. Стерненко отметил, что в "Сильпо" YARO продают.

Несмотря на то, что у меня в приложении исчезла продукция Yaro, другие пользователи сообщают, что у них она появляется...Сам супермаркет в Фб читает от меня сообщения, но ничего не отвечает,

– написал Стерненко.

Кто еще бойкотирует YARO

Winestore;

"Алло";

сеть кофеен "Идеалист";

Rocket,

Glovo.

Скандал с владелицей YARO Приваловой

Основательница бренда здорового питания YARO Юлия Привалова недавно опубликовала в инстаграме селфи на фоне Красной площади в Москве. На фото с ней был ее муж Даниил Кернес – сын умершего мэра Харькова.

Пользователи сети начали возмущаться из-за фотографии в таком месте. На это Привалова ответила унизительным анекдотом про бандеровцев. После этого вспыхнул скандал.

Впоследствии на странице компании в инстаграме извинились из-за шутки основательницы, но сама Привалова за свои слова не извинилась.

Текст поста Сергея Стерненко:

К бойкоту продукции украинофобки Юлии Приваловой присоединились еще несколько компаний.

Товары Yaro невозможно заказать на доставку в Эпицентре и Ашане, а онлайн-супермаркет Cooker сообщил, что приостановил продажу.

А вот с Сильпо ситуация получается не очень приятная. Несмотря на то, что у меня в приложении исчезла продукция Yaro, другие пользователи сообщают, что у них она появляется. Также в самих супермаркетах сети Сильпо эту продукцию продают. Сам супермаркет в Фб читает от меня сообщение, но ничего не отвечает.

Может, нам всем стоит у них на странице спросить в чем проблема?