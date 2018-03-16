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Бойкот биатлона в России: финальный этап Кубка мира украинцам не покажут

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UA: ПЕРВЫЙ не будет транслировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени
UA: ПЕРВЫЙ не будет транслировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени / Getty images

Последний этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, на который сборная Украины решила не ехать, также не будут показывать по украинскому телевидению.

Соответствующее официальное заявление появилась на сайте телеканала UA: ПЕРВЫЙ, который транслировал все предыдущие этапы Кубка мира по биатлону.

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"Правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины "приняло решение отказаться от трансляции финального этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет 25 апреля в Тюмени, Россия", – говорится в заявлении.

Все предыдущие этапы Кубка мира, проходившие в 6 европейских странах, начиная с ноября 2017 года, общественный вещатель Украины транслировал.

Однако финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться заказчиком, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины,
– объяснили свою позицию в НСТУ.

Будет ли транслировать этот этап ресурс UA: Биатлон, пока неизвестно.

13 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.

Теги: Новости Украины Новости России Новости спорта Украина – Россия Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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