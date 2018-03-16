Бойкот биатлона в России: финальный этап Кубка мира украинцам не покажут
Последний этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, на который сборная Украины решила не ехать, также не будут показывать по украинскому телевидению.
Соответствующее официальное заявление появилась на сайте телеканала UA: ПЕРВЫЙ, который транслировал все предыдущие этапы Кубка мира по биатлону.
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"Правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины "приняло решение отказаться от трансляции финального этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет 25 апреля в Тюмени, Россия", – говорится в заявлении.
Все предыдущие этапы Кубка мира, проходившие в 6 европейских странах, начиная с ноября 2017 года, общественный вещатель Украины транслировал.
Однако финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться заказчиком, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины,
– объяснили свою позицию в НСТУ.
Будет ли транслировать этот этап ресурс UA: Биатлон, пока неизвестно.
13 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.
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