Бойкот биатлона в России: финальный этап Кубка мира украинцам не покажут

Последний этап Кубка мира по биатлону в российской Тюмени, на который сборная Украины решила не ехать, также не будут показывать по украинскому телевидению.

Соответствующее официальное заявление появилась на сайте телеканала UA: ПЕРВЫЙ, который транслировал все предыдущие этапы Кубка мира по биатлону.

Читайте также: Биатлон и не только: какие соревнования в России пропустят украинцы

"Правление ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины "приняло решение отказаться от трансляции финального этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет 25 апреля в Тюмени, Россия", – говорится в заявлении.

Все предыдущие этапы Кубка мира, проходившие в 6 европейских странах, начиная с ноября 2017 года, общественный вещатель Украины транслировал.

Однако финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться заказчиком, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины,

– объяснили свою позицию в НСТУ.

Будет ли транслировать этот этап ресурс UA: Биатлон, пока неизвестно.

13 марта стало известно, что сборная Украины по биатлону не поедет на последний этап Кубка мира в Россию и намерена бойкотировать все спортивные соревнования на территории РФ.