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Бойкот этапа по биатлону в России: олимпийский чемпион заявил об угрозах

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Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах после заявлений относительно бойкота этапа Кубка мира по биатлону в России
Себастьян Самуэльссон рассказал об угрозах после заявлений относительно бойкота этапа Кубка мира по биатлону в России / Getty images

22-25 марта в российской Тюмени должен состояться последний этап Кубка мира по биатлону 2017-2018. Однако из-за допинг-скандала немало сборных объявили о его бойкоте. Шведский биатлонист Себастьян Самюэльсон рассказал, что после того, как он заявил о своей позиции, в его адрес начали поступать угрозы.

Сборные США и Чехии официально заявили, что не будут отправлять своих спортсменов на последний этап сезона в России.

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Ранее лидер мужской сборной США Лоуэлл Бэйли призвал присоединиться к бойкоту и сборную Норвегии, однако официальной позиции команды по этому поводу пока нет.

Олимпийский чемпион в эстафете и серебряный призер в гонке-преследовании на Олимпиаде-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон еще в Пхенчхане обратился к другим биатлонистам с призывом бойкотировать соревнования в России.

По его убеждению, страны, которые на государственном уровне причастны к допинг-скандалам, вообще не имеют права проводить никаких спортивных турниров.

Теперь же шведский биатлонист говорит, что переживает за свою безопасность после заявлений о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

Получил сообщения в интернете, и публичные, и частные, в которых угрожали застрелить меня в России, потому что я плохой человек. Желали смерти мне и моей семье. Не могу сказать, что я боюсь, но я не уверен, что IBU и российские организаторы смогут гарантировать безопасность, если я поеду в Россию,
– заявил Самуэльсон.

Шведский биатлонист говорит, что был удивлен, когда узнал, что этап в Тюмени решили не переносить. По его словам, в самом IBU (Международный союз биатлонистов) много коррупции.

"Там замешаны деньги и другие вещи, поэтому они считают, что для них важно сохранить эти соревнования", – цитирует Самуэльсона шведское издание SVT.

Теги: Новости России Новости спорта Скандал Новости биатлона Допинг Швеция
Источник: 24 Канал
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