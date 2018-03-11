Бойкота не будет: сборная Украины по биатлону поедет на этап Кубка мира в Россию

Сборная Украины по биатлону в наиболее сильном составе поедет на заключительный этап Кубка мира в российский город Тюмень.

Об этом сообщил комментатор телеканала "UA: Первый" Андрей Столярчук, передает Isport.

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По его словам, уже принято окончательное решение об участии сборной Украины в российском этапе Кубка мира.

Так, к женской сборной точно присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова, которые идут в топ-10 общего зачета Кубка IBU.

Напомним, 22-25 марта во российской Тюмени должен состояться последний этап Кубка мира по биатлону 2017-2018. Однако из-за допинг-скандала немало сборных объявили о его бойкоте. В частности, сборные США и Чехии официально заявили, что не будут отправлять своих спортсменов на последний этап сезона в Россию.