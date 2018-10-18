Бойня в Керчи: в России ищут связь стрелка Рослякова с "Правым сектором"

Российское следствие проверяет, мог ли быть связан 18-летний Владислав Росляков, который устроил теракт и стрельбу в колледже в Керчи, с экстремистскими организациями, в частности, запрещенным в России "Правым сектором".

По данным российского издания "Коммерсант", сейчас следствие активно проверяет связь Рослякова с экстремистами.

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Правда, не религиозными, а с запрещенными в России "Правым сектором" и УНА-УНСО,

– говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что мать Рослякова является членом крымской религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в России признана экстремистской организацией.

17 октября парень устроил массовый расстрел людей и взрыв в политехническом колледже в Керчи. После этого он застрелился в библиотеке. Подозреваемым в массовом убийстве в Керчи является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

Следственный комитет России начал расследовать эту трагедию как теракт, а впоследствии переквалифицировали в массовое убийство. В результате трагедии в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

Смотрите видео о массовом убийстве в колледже в Керчи: