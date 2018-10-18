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      Бойня в Керчи: в России ищут связь стрелка Рослякова с "Правым сектором"

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      Трагедия в Керчи: следствие проверяет причастность Рослякова к экстремистам
      Трагедия в Керчи: следствие проверяет причастность Рослякова к экстремистам / ua.krymr.com

      Российское следствие проверяет, мог ли быть связан 18-летний Владислав Росляков, который устроил теракт и стрельбу в колледже в Керчи, с экстремистскими организациями, в частности, запрещенным в России "Правым сектором".

      По данным российского издания "Коммерсант", сейчас следствие активно проверяет связь Рослякова с экстремистами.

      Читайте также: Что известно о Владиславе Рослякове, который устроил теракт в колледже Керчи

      Правда, не религиозными, а с запрещенными в России "Правым сектором" и УНА-УНСО,
      – говорится в публикации.

      Ранее появилась информация, что мать Рослякова является членом крымской религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в России признана экстремистской организацией.

      17 октября парень устроил массовый расстрел людей и взрыв в политехническом колледже в Керчи. После этого он застрелился в библиотеке. Подозреваемым в массовом убийстве в Керчи является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Следственный комитет России начал расследовать эту трагедию как теракт, а впоследствии переквалифицировали в массовое убийство. В результате трагедии в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Смотрите видео о массовом убийстве в колледже в Керчи:

       

      теракт в колледже в керчи: хроника событий
      Теги: Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Новости Украины Расследования Новости России Керчь Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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