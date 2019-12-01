Бойовикам і російським спецназівцям добряче дісталося: все про перший бій в Донецькому аеропорту

Перша велика поразка російських сил на Донбасі сталася 26 травня 2014 року – коли відбувся перший бій в Донецькому аеропорту. Перша, але не остання. У цей день не лише Україна, а й світ побачив не тільки найбільші втрати бойовиків на той момент, але і те, що частина із тих, хто воює на Донбасі, є російськими громадянами і кадровими військовими РФ.

Мій попередній блог про маловідомі, але яскраві перемоги сучасної української армії, надихнув мене на продовження цих історій. Саме тому я вирішив одразу декілька випусків присвятити саме нашим тактичним і локальним перемогам.

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У попередньому блозі я розповів про два бої на опорниках "Сергій" та "Олексій" у 2015 році. Бої, під час яких наші військові наваляли приватній військовій компанії Вагнера, підпалили декілька танків та БМП, ще частину техніки взяли в якості трофеїв. Втрати найманців і терористів – до 50 чоловік.

"У цей день і Україна, і світ побачили правду"

Сьогодні я розкажу вам про перший бій у Донецькому аеропорту. Дізнавшись про нього, я ще більше почав пишатися тим, де я живу і громадянином якої країни я є.

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26 травня 2014 року сталася перша велика поразка російських сил на Донбасі. Перша, але не остання. Я в цей час ще не мав піцерії, а працював на кухні у супермаркеті і чекав на розподіл до однієї з бригад ЗСУ. У моєму військкоматі попросили час, щоб зібрати команду з таких же добровольців з Києва – і ми почали нашу службу через тиждень після цього бою.

У цей день не лише Україна, а й світ побачив не тільки найбільші втрати бойовиків на той момент, але і те, що частина із тих, хто воює на Донбасі, є російськими громадянами і кадровими військовими РФ.

У своїй розповіді я спиратимусь на матеріали "Цензор.нет", які видання вже давно ретельно збирає і детально описує майже всі операції нашої армії і супротивника.

"Сили були нерівні"

Росіяни хотіли зайняти найвигідніші позиції у новому терміналі – таким чином, щоб оточити українських бійців, не дозволити сідати нашим літакам та гелікоптерам. Ну і оскільки це був початок війни, то росіяни хотіли продемонструвати силу та полонити і роззброїти наших бійців.

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Сили були нерівні: на стороні супротивника, згідно зі свідченнями:

Був загін спеціального призначення "Іскра" у кількості 45 чоловік – більшість із яких була громадянами РФ із бойовим досвідом.

Ще Кадирівський загін спецназу, який налічував 26 найманців. А також бойові групи із числа найманців бригади "Восток" на чолі зі зрадником України, співробітником ЦСО "Альфа" Ходаковським.

Також до 30 бойовиків із групи "Оплот".



Сівробітник ЦСО "Альфа" Ходаковський

Зі сторони українських сил:

Був підрозділ зі складу 3-го кіровоградського полку спецназу – це 64 бійця.

Ще 15 зенітників із 25-ї бригади Десантно-штурмових військ.

Сили, як ви вже зрозуміли, були геть не співмірні. До того ж, всі наші воїни не мали бойового досвіду, і для них це був перший бій.

"Після цього пострілу почався бій"

В ніч на 25 травня, зрадник-офіцер СБУ Олександр Головура провів у новий термінал диверсійний загін "Іскра", кадирівців та бойовиків з бригади "Восток". Додаткові сили терористів були розгорнуті у посадці біля готелю "Політ".



Зрадник-офіцер СБУ Головура провів у новий термінал диверсійний загін "Іскра", кадирівців та бойовиків

Таким чином українські військові опинилися не тільки у меншості, а ще й на менш вигідних позиціях. Але це не стало на заваді правильному рішенню, прийнятому бійцем із позивним "Турист" з 3-го полку спецназу – саме він віддав наказ, після якого розпочався бій.

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Трохи детальніше. У 3-й годині ночі "Турист", разом із чотирма снайперами із його підрозділу і чотирма десантами, зайняли дах старого терміналу, з якого був найкращий огляд територій. Звідти вони могли спостерігати, як до нового терміналу приїжджають бойовики і відвантажують зброю і особовий склад – але команди стріляти не надходило.

Останній літак полетів із Донецького аеропорту у 7 годині 10 хвилин, і бойовики одразу після цього – усього їх було там 25 чоловік – зайняли дах нового терміналу, де розгорнули вогневі позиції: автоматичний гранатомет, снайперські позиції та для кулеметника.



Бойовики зайняли дах нового терміналу

Після доповіді про ситуацію українські військові запросили допомогу – і до них вирушив наш десант. О 12-й годині в напрямку донецького летовища вилетіли два бойових МІ-24, за ними два МІ-8 із нашими військовими. Остання команда, яку отримав "Турист" була: "Прикрити десант". І хоча прямого наказу відкривати вогонь не було – "Турист" чітко знав, що робити.

Повітряний транспорт вже наблизився до даху летовища, коли один із групи наших снайперів доповів: бачить бойовика із ПЗРК, який цілиться у наш гелікоптер. Часу на прийняття рішення було пара секунд, адже от-от – і ракета полетить у бік нашого бойового птаха, тож командир віддав відповідний наказ "Бачиш ціль – вогонь". Після цього пострілу почався бій.

"Яскраві цифри – вони говорять самі за себе"

Я можу довго і барвисто розповідати про те, як терористам та російським спецназівцям дісталось від наших козаків, якими були снайперські дуелі і локальні перестрілки.

Але от вам яскраві цифри – вони говорять самі за себе:

Втрати росіян із загону "Іскра" – від 29 до 31 людини, кількість загиблих сепаратистів не уточнена, бо ніхто їх не рахував і обліку не вів. Кількість загиблих кадирівців – мінімум 1, і поранених – до 15. З нашої сторони – 1 поранений і все.

Вже потім, ввечері 26 травня, головред "Цензора" Юрій Бутусов потрапив до кабінету на той момент в.о. президента України Олександра Турчинова, який почав спілкування з таких слів.

Донецького аеропорту більше немає. Сьогодні я віддав наказ завдати ракетного удару по новому терміналу вартістю в 200 мільйонів доларів. Там були російські диверсанти. Тепер це – поле бою,

– заявив Турчинов.

Так почався бій за Донецький аеропорт, який тривав 242 дні і який показав усьому світові не тільки те, що російські військові беруть участь у бойових діях на території України, але й те, що українські військові та добровольці – йдуть до кінця і без бою не здаються.

ДАП // На перших трьох фото – Донецький аеропорт вкінці жовтня 2014 (фотограф – Сергій Лойко)