Бокс – это не женский вид спорта, кому нужна женщина в шрамах, – экс-чемпион WBA Котельник

Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник поделился своим мнением о женском боксе. Он заявил, что бокс – это спорт не для женщин.

"В какой-то степени это круто, конечно. Кому повезет, у кого будет жена-боксерка", – сказал Котельник в интервью "Галичина FM".

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И все же Котельник выступает против того, чтобы женщины боксировали.

"Я категорически против того, чтобы женщины боксировали. Не женский это вид спорта. Если человек для себя занимается, получает от этого удовольствие, то почему нет? Если это как фитнес – да. Если это брать как женский вид спорта – это уже такое самостоятельное.

Если бы это было лет 20 назад, все бы подумали, что какая-то неразумная. А сейчас и футбол, и все, что хочешь, женщины уже везде. Главное, чтобы это было безболезненно и она классно это делала в ринге. А если просто женщины выходят с такими избитыми лицами, как мужчины, считаю, что это некрасиво. Кому нужна женщина с синяками, в шрамах?", – резюмировал Котельник.

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