13:21
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Бокс – это не женский вид спорта, кому нужна женщина в шрамах, – экс-чемпион WBA Котельник

      26 Читати новину українською
      Котельник поделился своим мнением о женском боксе
      Котельник поделился своим мнением о женском боксе / sport-xl.org

      Бывший чемпион мира по версии WBA Андрей Котельник поделился своим мнением о женском боксе. Он заявил, что бокс – это спорт не для женщин.

      "В какой-то степени это круто, конечно. Кому повезет, у кого будет жена-боксерка", – сказал Котельник в интервью "Галичина FM".

      Читайте также: Британский эксперт сделал громкое заявление о возврате Владимира Кличко на ринг

      И все же Котельник выступает против того, чтобы женщины боксировали.

      "Я категорически против того, чтобы женщины боксировали. Не женский это вид спорта. Если человек для себя занимается, получает от этого удовольствие, то почему нет? Если это как фитнес – да. Если это брать как женский вид спорта – это уже такое самостоятельное.

      Если бы это было лет 20 назад, все бы подумали, что какая-то неразумная. А сейчас и футбол, и все, что хочешь, женщины уже везде. Главное, чтобы это было безболезненно и она классно это делала в ринге. А если просто женщины выходят с такими избитыми лицами, как мужчины, считаю, что это некрасиво. Кому нужна женщина с синяками, в шрамах?", – резюмировал Котельник.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      сегодня , 13:01 Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі
      Артем Овдієнко 60
      Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      сегодня , 10:00 Битва за стену: почему Трамп не может отказаться от строительства никому не нужного забора
      Іван Яковина 242
      Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      сегодня , 09:01 Блог из Луганска: как же хорошо мы жили до лета-2014
      Ольга Черненко 1270
      Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      11 января , 22:01 Манна небесна: терористи влаштували розбірки на віджатих заводах
      Олексій Чибісов 2627
      Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      11 января , 20:00 Медреформа изнутри: как молодые госслужащие в Минздраве меняют систему
      Світлана Попова 259
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук