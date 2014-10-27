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      Бокс. Александр Поветкин может снова стать интересным соперником для Кличко

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      Последний поединок Александра Поветкина против Карлоса Такама существенно приблизил россиянина к еще одной встрече с Владимиром Кличко. Об этом рассказал руководитель украинского подразделения комании К2 промоушинс Александр Красюк.

      По его мнению, завоевав в эффектном стиле упомянутую победу, Поветкин доказал, что является одним из лучших бойцов дивизиона. Поэтому, если россиянин сможет продемонстрировать такой же уровень в еще нескольких поединках, то, безусловно, станет интересным соперником для Владимира Кличко. Сам украинец, вспомним, уже 15 ноября встретится с Кубратом Пулевым.

      Теги: Бокс Спорт Владимир Кличко
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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