Бокс. Александр Поветкин может снова стать интересным соперником для Кличко

Последний поединок Александра Поветкина против Карлоса Такама существенно приблизил россиянина к еще одной встрече с Владимиром Кличко. Об этом рассказал руководитель украинского подразделения комании К2 промоушинс Александр Красюк.

По его мнению, завоевав в эффектном стиле упомянутую победу, Поветкин доказал, что является одним из лучших бойцов дивизиона. Поэтому, если россиянин сможет продемонстрировать такой же уровень в еще нескольких поединках, то, безусловно, станет интересным соперником для Владимира Кличко. Сам украинец, вспомним, уже 15 ноября встретится с Кубратом Пулевым.