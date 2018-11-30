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      Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр-2020: МОК принял первые решения

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      Бокс могут исключить из Олимпийских игр
      Бокс могут исключить из Олимпийских игр / olympic.org

      Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020 в Токио.

      Причиной такого решения является избрание на пост президента Международной федерации любительского бокса (AIBA) узбека Гафура Рахимова – человека, который тесно связан с криминальным миром и подозревается в торговле наркотиками.

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      Организация WBC призвала МОК сохранить бокс в олимпийской программе. WBC напомнила, что представители бокса участвуют в Олимпиадах уже больше века. Члены WBC подписали петицию под названием "Да боксу на Олимпийских играх".

      Окончательное решение о проведении боксерского турнира на Олимпийских играх 2020 года будет принято на следующей сессии МОК, которая состоится в 2019 году в швейцарской Лозанне. Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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