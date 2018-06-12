Боксер Дэвид Хэй решил закончить профессиональную карьеру. Третий раз

Британский боксер Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) принял решение об окончании профессиональной карьеры. Это уже третий раз Хэй решает уйти с ринга.

Причиной для окончания карьеры были два подряд поражения от Тони Белью (30-2-1, 20 КО), где в матче-реванше судья был вынужден прекратить бой уже в пятом раунде. А также травмы, полученные в предыдущие периоды.

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Профессиональную карьеру Дэвид Хэй начал в 2002 году. Однако проиграл уже в первом бою. Но после этого сумел стать сначала чемпионом мира в первом тяжелом весе, а впоследствии, в 2009 году, в первом бою в супертяжелом весе одолеть россиянина Николая Валуева и стать чемпионом по версии WBA. Этот чемпионский титул Хэй проиграет в 2011 году украинцу Владимиру Кличко, уступив по очкам.

В 2012 году Хэй проведет победный бой против Дерека Чисоры. После этого поединка он пропустит 3,5 года из-за травмы плечевого сустава и необходимости проведения операции. Вернулся в ринг боксер боем против Тони Белью. Однако досрочно проиграл в первом матче, а впоследствии и в реванше.

Профессиональную карьеру Дэвид Хэй закончил с 28 победами и четырьмя поражениями.