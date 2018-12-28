Боксер, с которым хочет драться Ломаченко, пригрозил украинцу ударом, как в Уайлдера

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис, сравнивая свою силу удара с мощью чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, снова вспомнил об украинце Василие Ломаченко.

Джервонта снова рассказал, насколько он лучше украинского обладателя титулов по версиям WBA / WBO в легком весе.

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"Сила, скорость, движение. Я просто лучше, чем Ломаченко. Я не из тех парней, которые недооценивают своих соперников. Я знаю, с кем мне придется встретиться. Я могу ударить сильнее, чем Деонтей Уайлдер. Думаю, я лучше в 130 и 135 фунтах", – цитирует Дэвиса Fightnews.

Напомним, что Ломаченко ранее заявил, что его цель на следующий год – объединить все титулы в легком весе и драться с теми бойцами, которые слишком много болтают. В частности, Василий хочет провести бой против Джервонты Дэвиса. Джервонта Дэвис уже заявлял, что сможет победить чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко. Среди главных недостатков украинца Джервонта отмечает, что Василий слишком пренебрежительно относится к своим оппонентам на ринге.