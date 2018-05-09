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Боксерская Лига Чемпионов: кто будет участвовать в новом сезоне

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Главные призы Всемирной боксерской суперсерии
Главные призы Всемирной боксерской суперсерии / Фото из соцсетей

Во втором сезоне боксерской Лиги Чемпионов или Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series, WBSS) примут участие сразу 24 боксера. Они будут представлять три весовые категории.

Об этом заявил организатор соревнований Калле Зауэрлянд во время пресс-конференции.

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По его словам, в WBSS будут бои в легком дивизионе (до 53,5 кг). Что касается остальных двух весовых категорий, то информацию о них организаторы пообещали обнародовать позже.

При этом ESPN опубликовал имена первых боксеров, которые примут участие в соревнованиях. В полусреднем весе это:

29-летний чемпион WBC Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО) из США;
26-летний Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО) из Швеции.
28-летний чемпион WBA Кирилл Релих (22-2, 19 КО) из Беларуси;
25-летний Иван Баранчик (18-0, 11 КО) из Беларуси;
38-летний экс-чемпион Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО) из РФ;

При этом определены и первые пары четвертьфиналистов. Так, на ринг выйдут Релих и Трояновский, а также Барашек сразится с Йигитом за вакантный пояс IBF.

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Относительно легкого веса, то известно лишь о трех боксерах:

30-летний чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР;
26-летний чемпион WBA Райан Барнетт (19-0, 9 КО) из Северной Ирландии;
24-летний чемпион IBF Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

Что касается третьей весовой категории – то пока неизвестно какая это будет и кто будет ее представлять. Также пока неизвестны даты проведения поединков, и города, которые их примут.

Напомним, финальный бой WBSS между украинским чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александром Усиком и российским обладателем поясов IBF и WBA Муратом Гассиевым перенесли на неопределенное время и место. Причиной переноса поединка стала травма локтя украинца.

Теги: Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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