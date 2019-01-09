19:05
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ

      Боксерские организации WBC и IBF меняют правила: реформы коснутся Усика и Гвоздика

      147 Читати новину українською
      Боксерские организации WBC и IBF меняют правила
      Боксерские организации WBC и IBF меняют правила / ua.utro.news

      Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная федерация бокса (IBF) внесли ряд поправок в правила своих организаций. В WBC говорится о процедуре взвешивания, а в IBF – внесены изменения в процентном соотношении распределения призового фонда в случае промоутерских торгов.

      Президент WBC Хосе Сулейман в такой способ надеется контролировать, как спортсмены борются с лишним весом, поскольку в 2018 году несколько боксеров были госпитализированы накануне поединков из-за обезвоживания, пишет Vringe.

      Читайте также: Непобедимый украинский боксер объявил о возвращении на ринг

      В WBC решили внести следующие правила:

      1. Бойцы обязаны сообщить свой текущий вес в момент заключения контракта на поединок.

      2. Правило безопасного веса. В WBC обязательным условием будет взвешивание боксеров за 30 дней до боя (не превышать на 10% лимит весовой категории), за 14 дней до боя (на 5%) и за 7 дней до боя (на 3%). В организации вскоре сообщат, какими денежными взысканиями и другими штрафами будут обложены бойцы за невыполнение "правил безопасного веса".

      3. Взвешивание накануне боя. В WBC решили также внести правило взвешивания накануне боя. Боец не имеет права набирать более 10% от результатов официального взвешивания.

      4. WBC оставляет за собой окончательное решение в отношении тех, кто нарушил правила:

      а) может отделаться предупреждением, б) оштрафовать на сумму до 5 тысяч долларов США (за несоблюдение первых двух пунктов), в) отменить бой, г) оштрафовать на сумму до 30% гонорара (за нарушение 3-го пункта).

      В правила IBF внесены следующие поправки:

      1. Ранее обязательный претендент в случае промоутерских торгов претендовал только на 25% общего призового фонда, остальные 75% доставались чемпиону. Теперь же распределение призового фонда будет в соотношении 65/35 в пользу чемпиона.

      2. В случае, если бойцы проводят поединок за вакантный титул, распределение призового фонда остается неизменным – 50/50.

      3. В тех случаях, когда обязательный претендент занимает 3-е или ниже место в рейтинге организации, распределение призового фонда – 85/15 в пользу чемпиона.

      4. Претендент имеет право обжаловать распределение призового фонда. В таком случае решение будет приниматься путем голосования членов совета директоров IBF.

      WBC (Мировой боксерский совет) — одна из крупнейших и престижных международных организаций профессионального бокса. К организации относится 161 государство. Ее юридический адрес в Мексике. Президентом World Boxing Council является Хосе Сулейман. Бои происходят в 17 весовых категориях. Украинец Александр Усик владеет поясом WBC в тяжелом весе, а Александр Гвоздик – полутяжелом. IBF (Международная боксерская федерация) — профессиональная федерация, основана в 1983 году на основе United States Boxing Association и ряда других организаций из Европы и Южной Америки. Юридический адрес организации в Нью-Джерси в США. С 2001 года ее президентом является Мариян Мучаммад. Украинец Александр Усик владеет одним из поясов организации.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Александр Усик Бокс Александр Гвоздик
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      сегодня , 19:02 Как будет работать e-Health: без медкарты и с электронными рецептами
      Світлана Попова 8
      Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      сегодня , 19:00 Тінь Манафорта: як справа скандального американця може вплинути на політику в Україні
      Андрій Вігірінський 77
      ТОП-5 темных лошадок президентских выборов
      сегодня , 18:01 ТОП-5 темных лошадок президентских выборов
      Інна Жолобович 309
      Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      сегодня , 17:00 Импортозамещение по-российски: чужое нельзя, а сами не могут
      Злой Одессит 973
      Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      сегодня , 16:00 Справу повішеного активіста Бичка на Харківщині закрили: які моторошні факти приховала поліція
      Дмитро Гнап 291
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Без Месси и Роналду: новый формат "эль-классико" между "Барселоной" и "Реалом"
       26 октября 2018 , 15:58
      Определяем лучшего игрока в составе сборной Украины
       11 октября 2013 , 21:30
      Ребров: Мы вместе пытаемся поддержать нашу армию, наше государство
       8 февраля 2015 , 11:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук