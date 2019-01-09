Боксерские организации WBC и IBF меняют правила: реформы коснутся Усика и Гвоздика

Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная федерация бокса (IBF) внесли ряд поправок в правила своих организаций. В WBC говорится о процедуре взвешивания, а в IBF – внесены изменения в процентном соотношении распределения призового фонда в случае промоутерских торгов.

Президент WBC Хосе Сулейман в такой способ надеется контролировать, как спортсмены борются с лишним весом, поскольку в 2018 году несколько боксеров были госпитализированы накануне поединков из-за обезвоживания, пишет Vringe.

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В WBC решили внести следующие правила:

1. Бойцы обязаны сообщить свой текущий вес в момент заключения контракта на поединок.

2. Правило безопасного веса. В WBC обязательным условием будет взвешивание боксеров за 30 дней до боя (не превышать на 10% лимит весовой категории), за 14 дней до боя (на 5%) и за 7 дней до боя (на 3%). В организации вскоре сообщат, какими денежными взысканиями и другими штрафами будут обложены бойцы за невыполнение "правил безопасного веса".

3. Взвешивание накануне боя. В WBC решили также внести правило взвешивания накануне боя. Боец не имеет права набирать более 10% от результатов официального взвешивания.

4. WBC оставляет за собой окончательное решение в отношении тех, кто нарушил правила:

а) может отделаться предупреждением, б) оштрафовать на сумму до 5 тысяч долларов США (за несоблюдение первых двух пунктов), в) отменить бой, г) оштрафовать на сумму до 30% гонорара (за нарушение 3-го пункта).

В правила IBF внесены следующие поправки:

1. Ранее обязательный претендент в случае промоутерских торгов претендовал только на 25% общего призового фонда, остальные 75% доставались чемпиону. Теперь же распределение призового фонда будет в соотношении 65/35 в пользу чемпиона.

2. В случае, если бойцы проводят поединок за вакантный титул, распределение призового фонда остается неизменным – 50/50.

3. В тех случаях, когда обязательный претендент занимает 3-е или ниже место в рейтинге организации, распределение призового фонда – 85/15 в пользу чемпиона.

4. Претендент имеет право обжаловать распределение призового фонда. В таком случае решение будет приниматься путем голосования членов совета директоров IBF.

WBC (Мировой боксерский совет) — одна из крупнейших и престижных международных организаций профессионального бокса. К организации относится 161 государство. Ее юридический адрес в Мексике. Президентом World Boxing Council является Хосе Сулейман. Бои происходят в 17 весовых категориях. Украинец Александр Усик владеет поясом WBC в тяжелом весе, а Александр Гвоздик – полутяжелом. IBF (Международная боксерская федерация) — профессиональная федерация, основана в 1983 году на основе United States Boxing Association и ряда других организаций из Европы и Южной Америки. Юридический адрес организации в Нью-Джерси в США. С 2001 года ее президентом является Мариян Мучаммад. Украинец Александр Усик владеет одним из поясов организации.

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