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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Боксерские трофеи: кто и как изготавливает пояса для настоящих чемпионов

      Спорт навыворот 2 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в отличие от большинства видов спорта в боксе чемпионы не получают кубков или трофеев, зато каждый боец мечтает получить пояс. К слову, они являются настоящими произведениями искусства, которые ювелиры изготавливают собственноручно. Некоторые мастера занимаются этим необычным ремеслом несколько десятков лет, вплоть до самой смерти.

      Также в выпуске:

      Необычные клубные прозвища.

      Теги: Спорт Александр Усик Бокс Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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