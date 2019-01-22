Боксерские трофеи: кто и как изготавливает пояса для настоящих чемпионов
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в отличие от большинства видов спорта в боксе чемпионы не получают кубков или трофеев, зато каждый боец мечтает получить пояс. К слову, они являются настоящими произведениями искусства, которые ювелиры изготавливают собственноручно. Некоторые мастера занимаются этим необычным ремеслом несколько десятков лет, вплоть до самой смерти.
Также в выпуске:
Необычные клубные прозвища.
Источник: 24 канал
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