Боксерские трофеи: кто и как изготавливает пояса для настоящих чемпионов

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в отличие от большинства видов спорта в боксе чемпионы не получают кубков или трофеев, зато каждый боец мечтает получить пояс. К слову, они являются настоящими произведениями искусства, которые ювелиры изготавливают собственноручно. Некоторые мастера занимаются этим необычным ремеслом несколько десятков лет, вплоть до самой смерти.

Также в выпуске: Необычные клубные прозвища.