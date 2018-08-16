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Боксерский поединок Усик – Белью: известна дата и место боя

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Усик – Белью дата и место боя
Усик – Белью дата и место боя

Первую защиту всех четырех чемпионских поясов (WBO, WBC, IBF и WBA) украинский боксер Александр Усик (15-0, 11 КО) проведет против британца Тони Белью (30-2-1, 20 КО). Стороны договорились о проведении поединка.

Об этом заявил промоутер Александра Усика Александр Красюк в комментарии sport.ua.

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По словам Красюка, бой состоится в Великобритании. Среди возможных городов – Лондон или Ливерпуль. Относительно даты, то среди вариантов их есть две – 10 или 17 ноября.

"Оба боксера – и Усик, и Белью – хотят этого поединка. После боя с Гассиевым Усик сразу же вызвал на бой джентльмена Тони Белью. Британец несколько лет боксирует в супертяжелом весе. Для него бой с Усиком – определенный вызов, поскольку он уже давно не входил в эту весовую категорию. Эдди Хирн мне рассказывал: Белью, увидев, что Усик его вызвал, позвонил через пять минут и сказал: "Я сделаю этот бой. Это будет мой дембельский аккорд. Независимо от того, выиграю или проиграю – я закончу карьеру". Единственное, он сказал, что хочет, чтобы бой с Усиком был за все его пояса. Мы с Эдди Хирном буквально на следующий же день общались по поводу организации боя. Поединок пройдет в Крузервейте, в Британии. Дата? Это будет или 10-е ноября, или 17-е ноября", – сказал Красюк.

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Если первая защита Александром Усиком титула абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе будет удачной, то следующие поединки он проведет уже в хэвивейт.

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Теги: Новости спорта Усик – Белью Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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