В бесчеловечных условиях: более 10 тысяч мариупольцев находятся в "концлагерях" оккупантов

Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР", где их подвергают разным формам пыток.

Оккупанты незаконно задерживали мариупольцев

Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Пока известно о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, Донецком СИЗО и Макеевке.

Обратите внимание В Мариуполе нашли еще более сотни погибших от рук оккупантов: тела до сих пор под завалами

Люди находятся в ужасных и бесчеловечных условиях, как в концлагере. Закрыты в тесных камерах 2 на 3 метра по 10 человек. Мариупольцы почти не получают воду и еду. Их не водят на улицу. У них нет никакого доступа к нормальной медицинской помощи и они подвергаются разным формам пыток – от психологической до физической,

– говорится в сообщении.

В тюрьмах гражданских пытают

Кроме того, в горсовете отметили, что оккупанты создали настоящие концлагерные условия, в которых мариупольцы вынуждены выживать.

В ведомстве призвали Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей и применить все возможные инструменты для получения списков заключенных.

Нужно добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. И совместно работать над освобождением каждого мариупольца,

– подчеркнул городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Актуально о ситуации в Мариуполе

В Мариуполе набирает обороты народное сопротивление. Это проявляется в распространении проукраинских плакатов, поэтому россияне развернули очередную волну проверок и фильтрации.

Оккупационная "власть" начала скрытую мобилизацию местных мужчин, выдавая ее за устройство на работу. Мужчин хотят одеть в форму, "потаскать" где-то по учениям, якобы для охраны, а затем погнать "стеречь" окопы на 1 – 2 линии фронта. Ведь россиянам не хватает "пушечного мяса".

Внимание – российские оккупанты завалили Мариуполь мусором: смотрите видео