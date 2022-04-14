Более 1000 человек получили помощь: история Героя Украины, полковника медслужбы Слесаренко

Полковник медицинской службы Александр Слесаренко получил первый опыт в Афганистане. Он неоднократно спасал жизнь украинским бойцам на Востоке. Слесаренко помог и сотням людей при обстреле Чернигова.

С 2014 года полковник активно спасал жизнь украинских защитников, получивших ранения на Донбассе. Также Слесаренко не раз ездил на восток в районы боевых действий.

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Полковник спасал жизни в Чернигове

После российского вторжения опыт, знание и преданность делу полковника понадобились в Чернигове. Здесь Слесаренко оказывал медицинскую помощь более 450 военным. Также через руки медика прошли 600 раненых гражданских.

Слесаренко присвоили звание Героя Украины

11 апреля 2022 года полковнику присвоили звание Героя Украины. Также Слесаренко вручили орден "Золотая звезда". Герой продолжает работать и помогать украинцам во время войны с оккупантами.

Смотрите видео о Герое Украины полковнике Слесаренко: