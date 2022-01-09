Суточная статистика вакцинации
Так, из 26 950 вакцинированных – первую дозу получили 7 018 человек, вторую дозу – 17 425 человек. Еще 314 человек получили дополнительную дозу, а 2 193 человека – бустерную прививку.
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Прививки проводили 339 мобильных бригад по иммунизации, 2 137 пунктов прививки и 384 центра вакцинации населения.
Использовали четыре препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 18 914 прививок,
- Sinovac (CoronaVac) – 4 919,
- Moderna – 2 483,
- AstraZeneca – 634.
Заметим, что больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской (4 335) области и в Киеве (2 198).
Темпы COVID-вакцинации
С начала вакцинальной кампании, которая длится с 24 февраля 2021 года, в Украине привиты против коронавируса 14 807 336 человек:
- из них получили первую дозу – 14 807 334 человека,
- получили две дозы – 13 968 123 человека.
Кроме того, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.
В общем проведено 28 799 967 прививок.
К слову, в целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона доз вакцины.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала