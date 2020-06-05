Харьковчане спасают городской театр Post Scriptum от закрытия. Это один из первых негосударственных театров города, и он, как и много других культурных учреждений, из-за карантина остался без работы и соответственно – без денег. Обратившись за помощью онлайн, театральные деятели не ожидали такой поддержки от горожан.

Какую сумму удалось собрать и в чем уникальность харьковского театра – читайте далее в материале 24 канала.

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► Театр мог оказаться на улице

Из-за отсутствия спектаклей в течение более, чем двух месяцев, актеры остались без заработка. Спасает то, что это не единственная их работа.

Но есть и другая проблема – театру нечем платить за аренду – а это 240 тысяч гривен. Часть здания в центре города Post Scriptum арендует последние 8 лет для себя и театральной студии. Чтобы выжить, театр обратился за помощью к харьковчанам в интернете и получил поддержку, которой даже не ожидал. За считанные дни собрали едва ли не всю сумму.

Тронут до слез, потому что в течение 1 – 3 дней на поддержку театра Post Scriptum начали поступать средства. Это неполная сумма. На сегодня мы собрали 207 тысяч. Я очень благодарю тех, кто откликнулся и пришел нам на помощь,

– рассказал основатель и режиссер театра Post Scriptum Степан Пасечник.



Степан Пасечник / Фото 24 канал

► Чем уникален театр

Другого такого театра в Харькове нет: от начала открытия он украиноязычный и безбарьерный. 70 зрителей находятся буквально на сцене. Актеры рассказали, что в театре нет костюмеров и гримеров, и они все делают своими руками.

"Я говорю сейчас со стороны зрителя: когда чувствуешь актера очень близко к себе – все воспринимаешь как-то иначе, чем на большой сцене", – пояснила заслуженная артистка Украины Майя Струнникова.

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Премьера в театре Post Scriptum должна была состояться в середине марта – но не успели из-за карантина. За все время карантина Post Scriptum не сыграл примерно 50 спектаклей.



Как выглядит театр Post Scriptum / Скриншоты

Смотрите видео: харьковчане спасли уникальный театр