О том, что подозреваемые были задержаны, сообщили уже 2 ноября. Ими оказались 34-летний и 39-летний мужчины.
К теме С разбитой головой в багажнике: в Днепре обнаружили тело мужчины
Сдали вещи в ломбард
Злоумышленники, вероятно, только хотели обогатиться. Они украли личные вещи жертвы и сдали их в ломбард. Однако сделали это не в одиночку, а через третьих лиц.
Как они решили выбрать жертвой именно этого мужчину – неизвестно. Также не назвали список украденных вещей. Расследование преступления еще продолжается.
Багажник в котором обнаружили тело мужчины / Фото Уголовного розыска
Что грозит задержанным
Фигурантам дела объявили подозрение по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы. Суда мужчины будут ожидать в следственном изоляторе.
Что было известно раньше
- Об обнаружении тела в багажнике сообщили 28 октября.
- Его там нашел сын убитого, ушедший искать отца.
- Он впоследствии рассказал, что тот днем рыбачил, но не вернулся под вечер.
- Автомобиль Nissan стоял недалеко от лодочной станции "Коммунаровец".