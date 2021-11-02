Более 25 ударов молотком: раскрыли дело с телом днепрянина в багажнике

На набережной Заводской в Днепре в конце октября обнаружили тело мужчины. Он лежал в багажнике собственного автомобиля с разбитой головой. Впоследствии стало известно, что ему нанесли более 25 ударов молотком.

О том, что подозреваемые были задержаны, сообщили уже 2 ноября. Ими оказались 34-летний и 39-летний мужчины.

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Сдали вещи в ломбард

Злоумышленники, вероятно, только хотели обогатиться. Они украли личные вещи жертвы и сдали их в ломбард. Однако сделали это не в одиночку, а через третьих лиц.

Как они решили выбрать жертвой именно этого мужчину – неизвестно. Также не назвали список украденных вещей. Расследование преступления еще продолжается.

Багажник в котором обнаружили тело мужчины / Фото Уголовного розыска

Что грозит задержанным

Фигурантам дела объявили подозрение по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы. Суда мужчины будут ожидать в следственном изоляторе.

Что было известно раньше