Всех пострадавших транспортировали в больницу. Сейчас 2 мужчин находятся в тяжелом состоянии.
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Детали ДТП
Предварительно известно, что автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком. Он двигался напротив. Повреждения получили все пассажиры и водитель Citroën.
На месте ДТП работают правоохранители Одесского районного управления полиции № 2 и спасатели. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП работают спасатели и правоохранители / Фото Нацполиции
Телеграм-канал "Одесса Сейчас" сообщил, что в автобусе находились 4 взрослых и ребенок, люди больше часа после аварии лежали на земле и ждали скорую помощь. Есть неподтвержденная информация, что один человек погиб.
ДТП в селе Каменка / Фото "Одесса Сейчас"
В то же время по информации телеграм-канала "Х**вая Одесса", в ДТП попали сами же сотрудники полиции Одесской области на служебном бусе на трассе Одесса–Кучурган. Отметили, что всего 5 человек с различными телесными повреждениями привезли в больницу Беляевки. Также сообщили, что предварительно виновен полицейский, который совершал обгон.
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