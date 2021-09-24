Более часа пролежали в ожидании скорой: в Одесской области произошло ДТП с пострадавшими

В селе Каменка Одесской области в ДТП пострадали 5 человек. Среди них есть ребенок – 6-летний мальчик.

Всех пострадавших транспортировали в больницу. Сейчас 2 мужчин находятся в тяжелом состоянии.

К теме В центре Киева внедорожник на скорости врезался в маршрутку с пассажирами

Детали ДТП

Предварительно известно, что автомобиль Citroën столкнулся с грузовиком. Он двигался напротив. Повреждения получили все пассажиры и водитель Citroën.

На месте ДТП работают правоохранители Одесского районного управления полиции № 2 и спасатели. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.



На месте ДТП работают спасатели и правоохранители / Фото Нацполиции

Телеграм-канал "Одесса Сейчас" сообщил, что в автобусе находились 4 взрослых и ребенок, люди больше часа после аварии лежали на земле и ждали скорую помощь. Есть неподтвержденная информация, что один человек погиб.

ДТП в селе Каменка / Фото "Одесса Сейчас"

В то же время по информации телеграм-канала "Х**вая Одесса", в ДТП попали сами же сотрудники полиции Одесской области на служебном бусе на трассе Одесса–Кучурган. Отметили, что всего 5 человек с различными телесными повреждениями привезли в больницу Беляевки. Также сообщили, что предварительно виновен полицейский, который совершал обгон.

ДТП в Украине: последние новости