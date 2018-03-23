Более 100 килограммов янтаря украинец хотел перевезти в Польшу: фото находки
Большую партию "солнечного" камня задержали 23 марта пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе. Помешать незаконному перемещению через границу значительного количества янтаря удалось в пункте пропуска "Смильница" на Львовщине.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
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"Совместная погранично-таможенная смотровая группа обнаружила спрятанные камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя. Управлял микроавтобусом "Мерседес"житель Львовщины", – говорится в сообщении пограничников.
Отмечается, что в автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого из них примерно 6-7 килограммов.
Устанавливается общий вес и стоимость обнаруженного янтаря.
Камни обнаружили в двойном потолке и самодельном люке над сидением водителя
В автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем
Вес каждого пакета примерно 6-7 килограммов