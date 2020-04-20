Более 100 тысяч человек в Бангладеш пришли на похороны несмотря на карантин: видео
В Бангладеш больше, чем 100 тысяч людей, нарушая карантинные ограничения, пришли на похороны исламского проповедника. Полиция и правительство не ожидали такого массового скопления людей.
Про рекордную толпу людей в Бангладеш 20 апреля сообщает CNN.
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Более 100 тысяч человек нарушили карантинные ограничения из-за коронавируса и пришли на похороны старшего лидера исламистской партии в районе Брахманбария,
– говорится в сообщении.
Нарушения подтвердил помощник премьер-министра Али Шах Фархад и представитель полиции Имтиаз Ахмед.
Накануне по случаю похорон Маулани Зубайер Ахмад Ансари в Бангладеш временно отменили запрет на проведение молитв в группе до пяти человек. Однако это привело к тому, что десятки тысяч людей собрались одновременно.
Полиция не ожидала такого скопления. Поэтому не смогла контролировать толпу. Правительство приказало отстранить от должности двух старших полицейских в округе за то, что они не помешали массовому собранию.
Более 100 тысяч человек в Бангладеш пришли на похороны проповедника несмотря на карантин: видео
Коронавирус в Бангладеш: основное
- По состоянию на 20 апреля в стране зафиксировали 2 тысячи 948 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 85 человек, умерли – 101.
- Власти Бангладеш не знают, какими будут масштабы эпидемии после толпы 20 апреля.
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