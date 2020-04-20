Более 100 тысяч человек в Бангладеш пришли на похороны несмотря на карантин: видео

В Бангладеш больше, чем 100 тысяч людей, нарушая карантинные ограничения, пришли на похороны исламского проповедника. Полиция и правительство не ожидали такого массового скопления людей.

Про рекордную толпу людей в Бангладеш 20 апреля сообщает CNN.

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Более 100 тысяч человек нарушили карантинные ограничения из-за коронавируса и пришли на похороны старшего лидера исламистской партии в районе Брахманбария,

– говорится в сообщении.

Нарушения подтвердил помощник премьер-министра Али Шах Фархад и представитель полиции Имтиаз Ахмед.

Накануне по случаю похорон Маулани Зубайер Ахмад Ансари в Бангладеш временно отменили запрет на проведение молитв в группе до пяти человек. Однако это привело к тому, что десятки тысяч людей собрались одновременно.

Полиция не ожидала такого скопления. Поэтому не смогла контролировать толпу. Правительство приказало отстранить от должности двух старших полицейских в округе за то, что они не помешали массовому собранию.

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