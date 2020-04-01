Более 100 военных США больны коронавирусом на борту авианосца: ситуация критическая

В Тихом океане, возле острова Гуам, что недалеко от Филиппин, экстренно пришвартовали авианосец "Теодор Рузвельт". Более ста военных из Америки на нем больны COVID-19.

Капитан судна написал письмо с просьбой помочь в эвакуации больных. Опасность представляет то, что на авианосце невозможно соблюдать дистанцию ​​между людьми больше метра, пишет San Francisco Chronicle.

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Ситуация быстро ухудшается, по словам капитана Бретта Крозье, необходимо как можно быстрее спасать всех членов экипажа.

Мы не на войне. Морякам не нужно умирать. Если мы не будем действовать сейчас, мы не сможем должным образом позаботиться о нашем наиболее надежном активе – наших моряках,

– написал капитан судна.

В США сейчас худшая ситуация с распространением коронавируса. По крайней мере об этом свидетельствуют зафиксированные случаи: на 1 апреля это 189 тысяч больных и уже более 4 тысяч погибших.

Исполняющий обязанности министра флота Томас Модли отметил, что знает о проблеме, однако эвакуировать военных будет не так просто. А тем более оставить корабль, напичканный техникой.

Мы работали последние семь дней, чтобы вывести этих моряков с корабля и забрать их. Проблема в том, что на Гуаме сейчас недостаточно коек, и нам нужно поговорить там с правительством, чтобы узнать, сможем ли мы получить немного места в гостинице,

– отметил чиновник.

Где находится остров Гуам