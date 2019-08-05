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      Более 10 лет игры в "Лото-Забава" принесли львовянину долгожданный выигрыш в миллион гривен

      1023 Читати новину українською
      Денис Шадура
      Денис Шадура

      Кто-то хочет разбогатеть и провести два дня в стиле luxury?

      Тогда становитесь миллионерами "Лото-Забава"! Вдохновляйтесь примером человека, которому это уже удалось.

      Житель Львова Денис Шадура более 10 лет покупал билеты "Лото-Забава" с надеждой на выигрыш. И дождался желанного миллиона гривен! Это судьбоносное событие произошло с Денисом 27 мая 2018 года во время розыгрыша 981-го тиража! Львовянин рассказал свою историю выигрыша и поделился формулой успеха.

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      Денис, как долго играете в "Лото-Забава" и выигрывали ли вы раньше?

      – Когда я что-то начинаю делать, я все стараюсь доводить до конца. Я начал играть в "Лото-Забава" примерно 10-12 лет назад. Как и каждый игрок, я играл с надеждой, что однажды я смогу выиграть большую сумму денег. За несколько лет до моего миллиона мне удалось выиграть приятную сумму – примерно 300 долларов. Тогда до крупного выигрыша не хватило буквально 2 цифры. Но я понял, когда-то удача должна улыбнуться, и я сорву джекпот или главный приз.

      Ваши первые впечатления, когда вы узнали, что выиграли миллион?

      – Я сразу позвонил родителям и брату. Они очень обрадовались, так как сами играли в лотерею, но никогда по-крупному не выигрывали.

      – Уже успели потратить миллион?

      – Еще нет, но выигранные деньги я планирую потратить на путешествия. Получив такую сумму, у меня появились возможности для интересных путешествий. Моя мечта – посетить Скандинавские страны: Швецию, Финляндию и Норвегию. Побывать на норвежских фьордах и насладиться северной красотой.

      – Как планируете отдыхать в Норвегии? Как миллионер или будете экономить?

      – Вы принимали участие в программе "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", что Вам больше всего запомнилось?

      – Вы принимали участие в программе "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", что Вам больше всего запомнилось?

      – У меня остались лучшие воспоминания об этой программе, которую для меня организовала компания "М.С.Л.". Эти два дня, 11-12 августа 2018 года, были очень насыщенными, у меня самые лучшие впечатления обо всех событиях, которые происходили в течение двух дней, поскольку мне удалось познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Приятный был момент, когда я приехал в Киев, меня сразу встретил лимузин на вокзале и началось мое знакомство со столицей: фотосессии, экскурсия по "Межигорью" и столице, угощение в шикарных ресторанах, проживание в отеле с панорамой на НСК "Олимпийский", участие в прямом эфире "Лото-Забава", общение с ведущими, прогулка на вертолете, наконец, спа-салон. Целое море ярких впечатлений!

      – Во время "Двух дней из жизни миллионера" вы впервые полетали на вертолете, ваши впечатления?

      – Когда организаторы предложили мне обзорный полет на вертолете над Киевом, я обрадовался, ведь это была моя давнишняя мечта. Очень был доволен и впечатления от этого полета остались самые лучшие.

      Вам не было страшно?

      – Нет. Мне было очень интересно.

      Продолжаете играть в "Лото-Забава"?

      – Регулярно. Я верю в то, что смогу еще раз выиграть миллион, а может, даже сорвать джекпот в 3 миллиона.

      – Что посоветуете людям, которые также стремятся победить в "Лото-Забава"?

      – Играть и выигрывать!

       

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      Теги: Новости LifeStyle Новости Украины Деньги LifeStyle Новости Львова
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