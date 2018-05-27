Более 15 тысяч молний за 4 часа: Британия страдает от дождей с грозами
В южной части Великобритании прошли сильные ливневые дожди с грозами. В ночь с субботы, 26 мая, на воскресенье по четыре часа в Великобритании зафиксировано 15 тысяч молний, что стало рекордом.
Об этом пишет BBC.
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Британская метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Уэльсе и Англии снова ожидаются грозы, что может привести к отключениям электричества и перебоям в работе общественного транспорта.
Кроме того, в аэропорту Станстед ударом молнии повреждена система заправки самолетов, из-за чего многие рейсы были задержаны.
В соцсетях британцы начали публиковать фото и видео с молниями.
Источник: 24 Канал
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