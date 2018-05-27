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Более 15 тысяч молний за 4 часа: Британия страдает от дождей с грозами

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Британия страдает от дождей с грозами
Британия страдает от дождей с грозами / Фото из открытых источников

В южной части Великобритании прошли сильные ливневые дожди с грозами. В ночь с субботы, 26 мая, на воскресенье по четыре часа в Великобритании зафиксировано 15 тысяч молний, что стало рекордом.

Об этом пишет BBC.

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Британская метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Уэльсе и Англии снова ожидаются грозы, что может привести к отключениям электричества и перебоям в работе общественного транспорта.

Кроме того, в аэропорту Станстед ударом молнии повреждена система заправки самолетов, из-за чего многие рейсы были задержаны.

В соцсетях британцы начали публиковать фото и видео с молниями.

 

Публикация от Dockleys (@dockleys)

 

Публикация от @lucy.bryony

 

Публикация от Alex (@lx4410)

 

Теги: Лондон Стихийный бедствия Великобритания
Источник: 24 Канал
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