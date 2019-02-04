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      Более 15 тысяч украинцев заболели корью в январе

      9 Читати новину українською
      Более 15 тысяч украинцев заболели корью в январе
      Более 15 тысяч украинцев заболели корью в январе / airfreshener.club

      Центр общественного здоровья МОЗ Украины отмечает, что с 28 декабря по 1 февраля корью заболели 15 095 человек.

      Среди них – 6 364 взрослых и 8 731 ребенок.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (более 2,6 тысячи человек), Винницкой (1,3 тысячи человек), Ровенской (1,3 тысячи человек), Хмельницкой (более тысячи человек) областях и г. Киев (более тысячи человек).

      На пятой неделе 2019 года корью заболели 3 379 человек – 1 499 взрослых и 1 880 детей.

      Прививки – единственная надежная защиту от кори, тем более, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

       
      Корь – что это?

      Это заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

      Заболевание корью может тяжело протекать и привести к серьезным осложнениям — пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту и др, а также к инвалидности и смерти

      Симптоми кору
      Симптомы кори

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина Корь
      Источник: 24 Канал
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