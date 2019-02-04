Более 15 тысяч украинцев заболели корью в январе

Центр общественного здоровья МОЗ Украины отмечает, что с 28 декабря по 1 февраля корью заболели 15 095 человек.

Среди них – 6 364 взрослых и 8 731 ребенок.

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Самые высокие показатели заболеваемости – во Львовской (более 2,6 тысячи человек), Винницкой (1,3 тысячи человек), Ровенской (1,3 тысячи человек), Хмельницкой (более тысячи человек) областях и г. Киев (более тысячи человек).

На пятой неделе 2019 года корью заболели 3 379 человек – 1 499 взрослых и 1 880 детей.

Прививки – единственная надежная защиту от кори, тем более, если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Корь – что это? Это заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговора больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение. Заболевание корью может тяжело протекать и привести к серьезным осложнениям — пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга — энцефалиту и др, а также к инвалидности и смерти



Симптомы кори

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