Более 176 тонн непригодной тушенки обнаружили в военной части в Киеве

В одной из воинских частей Киева обнаружили более 176 тонн непригодной для употребления тушенки. Приказом Министерства обороны Украины виновные должностные лица воинской части привлечены к дисциплинарной ответственности.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения Вооруженных сил Вадим Старощук, сообщает сайт Минобороны.

Читайте также: Минобороны сделало неожиданную заявление о танках, снятых блогерами

Во время проверки выявлен ряд нарушений ... обнаружено продовольствие, без документов, удостоверяющих безопасность и качество. А именно – мясные консервы "Мясо тушеное из говядины" – более 176 тонн, производимые ООО "ВИЗИТ", Киевская область, г.. Узин,

– говорится в сообщении.

Как отметил Вадим Старощук, образцы консервов направили на лабораторные исследования.

"Министр обороны Украины поручил Военной службой правопорядка ВС Украины провести служебное расследование ... По результатам двух проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие вышеупомянутых образцов требованиям нормативно-технической документации ГСТУ", – рассказал в Минобороны.

Отмечается, что виновных должностных лиц воинской части привлекли к дисциплинарной ответственности.

Материалы расследования направили в Главное управление военной прокуратуры для привлечения к ответственности фирмы-поставщиков и должностных лиц, которые следили за питанием военнослужащих.