11:34
17 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, 16 января
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, 16 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Более 176 тысяч человек заболели гриппом за последнюю неделю

      19 Читати новину українською
      За последнюю неделю более 176 тысяч человек заболели гриппом
      За последнюю неделю более 176 тысяч человек заболели гриппом / pixabay.com

      Центр общественного здоровья МЗ информирует, что с 7 по 13 января 2018 года гриппом заболел 176 381 человек, половина из них – в возрасте до 17 лет.

      По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 20,1%, а среди детей до 17 лет – уменьшился на 2,4%.

      Читайте также: На Черниговщине трое человек умерло от гриппа, двое – от свиного

      Ведомство отмечает, что на 100 тысяч населения больных гриппом приходится 458,2.

      В четырех областях перевысился эпидемический порог: Черниговской, Одесской, Житомирской и Сумской. В целом по Украине заболеваемость на 11,7% меньше эпидемического порога.

      За последнюю неделю зафиксировали 8 смертей от гриппа, а с начала эпидемического сезона – 19. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

      Ведомство отмечает, что в циркуляции преобладают вирусы гриппа A (H3). Дозорный эпиднадзор зарегистрировал 32 случая гриппоподобного заболевания и 48 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Грипп в Украине
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      316
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук