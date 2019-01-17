Более 176 тысяч человек заболели гриппом за последнюю неделю

Центр общественного здоровья МЗ информирует, что с 7 по 13 января 2018 года гриппом заболел 176 381 человек, половина из них – в возрасте до 17 лет.

По сравнению с предыдущей неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 20,1%, а среди детей до 17 лет – уменьшился на 2,4%.

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Ведомство отмечает, что на 100 тысяч населения больных гриппом приходится 458,2.

В четырех областях перевысился эпидемический порог: Черниговской, Одесской, Житомирской и Сумской. В целом по Украине заболеваемость на 11,7% меньше эпидемического порога.

За последнюю неделю зафиксировали 8 смертей от гриппа, а с начала эпидемического сезона – 19. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ведомство отмечает, что в циркуляции преобладают вирусы гриппа A (H3). Дозорный эпиднадзор зарегистрировал 32 случая гриппоподобного заболевания и 48 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.



Симптомы гриппа

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