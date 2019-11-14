Более 19 часов в небе: австралийцы пытаются побить мировой рекорд по продолжительности перелетов

Австралийская авиакомпания Qantas хочет осуществить рейс по маршруту Лондон – Сидней, продолжительность которого может побить мировой рекорд. Так, пассажирский самолет по плану должен пробыть в небе 19 часов 18 минут.

Предыдущий мировой рекорд, кстати, тоже за Qantas. Да, 20 октября авиакомпания выполнила рейс из Сингапура в Нью-Йорк за 18 часов 50 минут. О новом рекордном перелете информирует летчик Виталий Трубников.

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Прямо сейчас, в рамках инициативы Project Sunrise происходит второй ультрадлительный авиарейс авиакомпании Qantas по маршруту Лондон – Сидней. На борту находятся 52 пассажира, 6 стюардов и 4 пилота под руководством Хелен Тренерри,

– говорится в сообщении.

В течении полета и после него специалисты будут проводить исследования самочувствие пассажиров и членов экипажа, чтобы изучить риски и разработать целесообразность таких длинных рейсов.

Что известно об авиакомпании Qantas?Это – австралийская национальная авиакомпания и крупнейший авиаперевозчик на континенте. Имеет прозвище "летающий кенгуру". Авиакомпания основана в 1920 году. Занимает второе место в списке старейших действующих авиакомпаний в мире. Самый длинный в истории авиарейс работники компании хотят посвятить ее столетию.