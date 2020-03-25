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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Более 200 случаев нарушения карантина зафиксировали на Киевщине за сутки

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      В Украине действуют карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. За последние сутки правоохранители Киевской области зафиксировали более 200 случаев нарушения карантина.

      В течение суток полицейские установили 234 случая нарушения карантинных ограничений, сообщает УНН.

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      По словам главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина, на Киевщине закрыли 74 торговых рынка, кроме оптовых.

      коронавірус
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева
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