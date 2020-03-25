Более 200 случаев нарушения карантина зафиксировали на Киевщине за сутки

В Украине действуют карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. За последние сутки правоохранители Киевской области зафиксировали более 200 случаев нарушения карантина.

В течение суток полицейские установили 234 случая нарушения карантинных ограничений, сообщает УНН. Читайте также Увольнение во время карантина: законны ли действия работодателя По словам главы Киевской облгосадминистрации Василия Володина, на Киевщине закрыли 74 торговых рынка, кроме оптовых.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала