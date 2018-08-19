Более 20 человек пострадали в результате пожара в доме в пригороде Парижа

Инцидент произошел в Обервиле. В результате пожара в трех этажном доме пострадали не менее 22 человек, еще семеро находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает газета Le Parisien.

Читайте также: Во Франции автомобиль въехал в толпу людей возле ночного клуба

Отмечается, что среди пострадавших в результате возгорания пятеро детей и 10 полицейских, которые вошли в здание для того, чтобы спасти жителей и не смогли самостоятельно выбраться из-за сильного огня.

В издании сообщили, что к ликвидации пожара привлечены 80 пожарных.

Министр внутренних дел Франции Жерар коллоны сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар. Он поздравил "образцовую" работу пожарных и полицейских, которые, по его словам, начали немедленно действовать для того, чтобы обеспечить безопасность жителей.