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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Более 250 человек пришли на отбор на "Игры непокоренных"

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В этом году Украина во второй раз будет участвовать в "Играх непокоренных" –паралимпийских мировых соревнованиях для ветеранов. По словам организаторов, принять участие в "Играх непокоренных" хотят около 350 человек – именно столько электронных заявок поступило в оргкомитет.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала Алексей Годзенко в прямом эфире.

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Однако на отборы во Львов, Одессу и Киев появилось около 250 потенциальных участников. Они пробуют себя в разных видах спорта и сдаче физических нормативов.

Немало ветеранов участвуют в различных видах спорта.

Ветеран российско-украинской войны Сергей Храпко потерял руку и ногу, однако пришел пробоваться в плавании.

Хочется доказать себе прежде всего, а также окружающим. Победа была бы для меня очень мотивационным вариантом, но олимпийский принцип никто не отменял. Для меня главное – участие. Я хочу поставить приоритеты для себя, что я могу и чего не могу, – отметил Сергей Храпко.

Вскоре пройдут отборы, 14 участников поедут в Сидней.

Напомним, основал их принц Гарри четыре года назад. Украинская сборная свою мощь на Играх впервые демонстрировала в прошлом году.

Что такое "Игры непокоренных"? Это международные соревнования между военными ветеранами с инвалидностью, которую те получили во время боевых действий. В 2017 году Украина впервые принимает участие в "Играх непокоренных". Украинская команда состоит из 15 членов. Вместе с Украиной в соревнованиях впервые примет участие Румыния.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Львова Австралия Новости Киева Игры непокоренных
Источник: 24 Канал
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