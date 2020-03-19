Более 2,5 тысячb украинцев хотят вернуться из Германии, билеты на первый рейс раскупили

Посол Украины Андрей Мельник сообщил, что в Германии более 2,5 тысячи украинских граждан выразили желание вернуться домой. Хотя из Берлина будут осуществлять нерегулярные рейсы в Киев, билеты на первый такой уже раскупили.

Сейчас украинское посольство работает над возможностью железнодорожного сообщения Германии и Украины через Польшу, рассказал Андрей Мельник " Укринформу ".

Интересно Из Вены в Киев вернулись 33 украинца, которые застряли в Австрии: фото

Дипломаты договорились с компанией Sky Up об организации двух авиарейсов из Берлина в Киев – в субботу, 21 марта, и понедельник, 23-го. Впрочем билеты на первый рейс мгновенно раскупили.

Также удалось договориться о рейсе с авиаперевозчиком МАУ. Цены на билеты составляют 169 евро или около 5 тысяч гривен по курсу на 19 марта.

Кроме того, Мельник рассказал о судьбе 46 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе. Их разместили в хостеле Франкфурта-на-Одере, а потом они отправятся в Украину через Венгрию.

К слову, именно через Венгрию и советуют возвращаться украинским автомобилистам. Глава МИД Дмитрий Кулеба договорился с венгерскими властями, что пункт пропуска Гегешгалом-Никкельсдорф на границе с Австрией будет оставаться открытым для украинцев каждую ночь в период между 21 часами вечера и 5 утра.