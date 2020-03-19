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      Более 2,5 тысячb украинцев хотят вернуться из Германии, билеты на первый рейс раскупили

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      Посол Украины Андрей Мельник сообщил, что в Германии более 2,5 тысячи украинских граждан выразили желание вернуться домой. Хотя из Берлина будут осуществлять нерегулярные рейсы в Киев, билеты на первый такой уже раскупили.

      Сейчас украинское посольство работает над возможностью железнодорожного сообщения Германии и Украины через Польшу, рассказал Андрей Мельник "Укринформу".

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      Дипломаты договорились с компанией Sky Up об организации двух авиарейсов из Берлина в Киев – в субботу, 21 марта, и понедельник, 23-го. Впрочем билеты на первый рейс мгновенно раскупили.

      Также удалось договориться о рейсе с авиаперевозчиком МАУ. Цены на билеты составляют 169 евро или около 5 тысяч гривен по курсу на 19 марта.

      Кроме того, Мельник рассказал о судьбе 46 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе. Их разместили в хостеле Франкфурта-на-Одере, а потом они отправятся в Украину через Венгрию.

      К слову, именно через Венгрию и советуют возвращаться украинским автомобилистам. Глава МИД Дмитрий Кулеба договорился с венгерскими властями, что пункт пропуска Гегешгалом-Никкельсдорф на границе с Австрией будет оставаться открытым для украинцев каждую ночь в период между 21 часами вечера и 5 утра.

      Что известно о нерегулярных рейсах, которыми могут вернуться украинцы? Несмотря на закрытие регулярного авиасообщения, украинская власть создала транспортные хабы для возможности возврата украинцев домой. Таковыми являются Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига и Вильнюс.

      Впоследствии также было решено оставить нерегулярные рейсы, которыми украинцы смогут вернуться из целого ряда стран и городов. Полный список – по ссылке.

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      18 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: SkyUp МАУ авиация Карантин в Украине 2020 Эвакуация украинцев Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 МИД Украины Новости Украины
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