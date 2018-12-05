Более 2 тысяч украинцев заболели корью за неделю: данные Минздрава

За последнюю неделю (27.11-04.12) корью заболели 2 384 человека — 741 взрослый и 1 603 ребенка (на 11,5% больше чем на прошлой неделе).

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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В целом с начала 2018 года в Украине корью заболели 44 386 человек (16 593 взрослых и 27 793 ребенка). В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 9 533 человека: 2 697 взрослых и 6 836 детей), Ивано-Франковской (4 571 человек: 1 225 взрослых и 3 346 детей), Закарпатской (4 147 человек: 846 взрослых и 3 301 ребенок), Тернопольской (2 854 человека: 971 взрослый и 1 883 ребенка), Одесской (2 643 человека: 1 322 взрослых и 1 321 ребенок) областях и в Киеве (2 625 людей: 1 591 взрослый и 1 034 ребенка).

Отметим, что с начала года от осложнений кори умерли 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

Подчеркиваем, что единственый способ, который защищает от болезни – это вакцинация, поэтому настоятельно рекомендуем не пренебрегать здоровьем своих детей и провести процедуру.



Корь в Украине 2018: симптомы у детей и взрослых

Что такое корь?Опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

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