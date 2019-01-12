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      Более 300 военных и 20 единиц техники: РФ проводит в оккупированном Крыму военные учения

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      Россия проводит в Крыму военные учения
      Россия проводит в Крыму военные учения / Фото из свободных источников

      В аннексированном Россией Крыму в учениях артподразделений ЧФ РФ принимают участие более 300 военных и более 20 единиц техники.

      Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

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      Там указывают, что "на одном из полигонов Крымского полуострова происходят плановые мероприятия боевой подготовки артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота в зимних условиях".

      Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометных подразделений отрабатывают действия по приготовлению артиллерийских установок к бою и подготовке к стрельбе, сдают нормативы по инженерному оборудованию, маскировке и изменению огневых позиций.

      Во время тренировок задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые совершенствуют свои навыки по выявлению целей и корректировки огня, а также отрабатывают взаимодействие с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения,
      – сообщает пресс-служба.

      Всего в мероприятиях на полигоне задействовано более 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, в том числе и самоходные артиллерийские установки САУ "Нона-С", самоходные гаубицы "Гвоздика", а также минометы "Поднос" и "Сани".

      Напомним, в конце 2018 года России начала массово стягивать военную технику на территорию оккупированного полуострова. Так, 9 января в Черное море вошел ракетный эсминец Северного флота России. Он направлялся в один из портов оккупированного Крыма. Такой боевой корабль в этих водах зафиксировали впервые со времен оккупации Крыма.

      Теги: Новости Украины Оружие Новости России Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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