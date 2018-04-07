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Более 350 человек эвакуировали из торгового центра на Житомирщине из-за задымления

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В Бердичеве людей эвакуировали из ТЦ из-за задымления
В Бердичеве людей эвакуировали из ТЦ из-за задымления / Кадр из видео

Спасатели эвакуировали примерно 350 человек из торгово-развлекательного центра в городе Бердичеве, Житомирской области.

Сообщение о задымлении в кафе "Чара" в помещении торгово-развлекательного центра "Оноре де Бальзак" в Бердичеве поступило спасателям примерно в 11:50 в субботу 7 апреля.

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Задымление произошло в вентиляционной шахте торгово-развлекательного центра.

Как отмечают спасатели, из помещения ТРЦ были эвакуированы примерно 350 человек, а в самом торгово-развлекательном центре ни задымления, ни открытого огня не обнаружили.

Вследствие данного события пострадавших нет, из ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было,
– говорится в сообщении на сайте ГСЧС Украины.

В сети появилось видео, на котором видно, как к торговому центру "Оноре де Бальзак" приехали пожарные. На видео виден небольшой дым, который идет из подвального помещения ТЦ.

Смотрите видео с задымлением ТЦ в Бердичеве:

Напомним, после страшного пожара 25 марта в ТРЦ в российском Кемерово, в которой погибли 64 человека, противопожарную безопасность в торговых центрах стали проверять и в Украине.

Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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