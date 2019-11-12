13:43
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО

      Более 3 тысяч паевиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли

      37 Читати новину українською
      Под Радой митинговали за введение прозрачного рынка земли
      Под Радой митинговали за введение прозрачного рынка земли

      Акция в поддержку земельной реформы продолжается под лозунгами "Моя земля – мое дело!", "Нет черному рынку земли!", "Граждане имеют право распоряжаться своим имуществом!". Более 3 тысяч представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев призывают народных избранников выполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения.

      Инициаторами акции "Требуем земельной реформы!" выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев.

      Среди первоочередных требований митингующих – введение свободного оборота земель сельхозназначения, возможность владельцев земельных участков распоряжаться своим имуществом, передача государственных земель общинам, ликвидация теневого рынка земли и пресечение серых схем продажи.

      Цель акции – донести до народных избранников и Правительства мнение владельцев паев, которые не могут полноценно распоряжаться своей собственностью уже более 18 лет. Они лишены возможности получить за свои наделы справедливую рыночную цену из-за действия моратория на продажу и вынуждены в случае крайней нужды продавать паи по непонятным схемам по заниженной стоимости,
      – сообщил глава Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч.

      Мітинг під Радою, запровадження ринку землі
      На митинге за введение рынка земли собрались более 3 тысяч паевиков

      По подсчетам организаторов акции, только за последние два года по серым схемам было продано более 460 тысяч гектаров, а в целом больше 1 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли.

      "Земельная реформа – это о справедливости. Каждый украинец должен иметь право распоряжаться собственным имуществом. Вы можете не продавать землю, никто не заставляет это делать. Но открытие рынка побуждает к нормальной конкуренции, к росту арендной платы, и люди смогут получить справедливую цену за свой пай. Земельную реформу нужно заканчивать. Рынок существует все эти 18 лет, однако обслуживается серыми и черными схемами", – рассказывает Галина Сергеевна Бондаренко, владелица земельного пая и общественная активистка.

      "На сегодня в государстве насчитывается 41,3 миллиона гектаров сельхозземель. Из них 37 миллионов – под мораторием. При этом 27,7 миллиона гектаров этих земель – уже в частной собственности. В результате, почти 7 миллионов украинцев владеют землей, которой они не могут распоряжаться в полной мере", – резюмирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.

      мітинг під Радою, запровадження ринку землі
      С лозунгами "Моя земля – мое дело" и "Нет черному рынку земли" протестующие пришли под Раду

      Представители местных общин констатируют, что главная суть земельной реформы заключается не только в праве людей продавать собственные паи. Нужно навести порядок с остальными сельскохозяйственными землями, которые очень часто обрабатываются, но непонятно кем и на каких основаниях. Снятие моратория начнет процессы передачи государственных земель местным общинам, что будет способствовать развитию сельской местности, созданию рабочих мест, появлению финансовых источников благоустройства территорий, улучшению сельской инфраструктуры.

      В период с 2016 года земель государственной и коммунальной форм собственности стало меньше на 10%. Если 3 года назад их насчитывалось 10,5 миллионов гектаров, то по состоянию на октябрь 2019-го осталось уже 9,4 миллиона гектаров.

      Их полная инвентаризация и передача в непосредственное распоряжение общины позволит наполнить бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры села", – комментирует Елена Журавель, глава одной из ОТО в Черниговской области.

      мітинг під Радою, запровадження ринку землі
      Участники акции митинговали за возможность землевладельцам распоряжаться своей землей

      blog_ava
      Как правильно принимать антибиотики
      сегодня
      1416
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Продажа недвижемости Новости недвижимости Рынок земли Мораторий на продажу земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сегодня , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 224
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сегодня , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 321
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сегодня , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 1187
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса, референдум о рынке земли, задержание Писарука
      Ірина Вихрущ 1453
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 ноября , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук