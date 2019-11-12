Более 3 тысяч паевиков требуют от Верховной Рады отменить мораторий на продажу земли

Акция в поддержку земельной реформы продолжается под лозунгами "Моя земля – мое дело!", "Нет черному рынку земли!", "Граждане имеют право распоряжаться своим имуществом!". Более 3 тысяч представителей общественных организаций, сельских советов и владельцев паев призывают народных избранников выполнить волю избирателей, введя цивилизованный рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Инициаторами акции "Требуем земельной реформы!" выступила Общественная коалиция за отмену моратория на землю и Ассоциация свободных землевладельцев.

Среди первоочередных требований митингующих – введение свободного оборота земель сельхозназначения, возможность владельцев земельных участков распоряжаться своим имуществом, передача государственных земель общинам, ликвидация теневого рынка земли и пресечение серых схем продажи.

Цель акции – донести до народных избранников и Правительства мнение владельцев паев, которые не могут полноценно распоряжаться своей собственностью уже более 18 лет. Они лишены возможности получить за свои наделы справедливую рыночную цену из-за действия моратория на продажу и вынуждены в случае крайней нужды продавать паи по непонятным схемам по заниженной стоимости,

– сообщил глава Ассоциации свободных землевладельцев Дмитрий Ливч.



На митинге за введение рынка земли собрались более 3 тысяч паевиков

По подсчетам организаторов акции, только за последние два года по серым схемам было продано более 460 тысяч гектаров, а в целом больше 1 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли.

"Земельная реформа – это о справедливости. Каждый украинец должен иметь право распоряжаться собственным имуществом. Вы можете не продавать землю, никто не заставляет это делать. Но открытие рынка побуждает к нормальной конкуренции, к росту арендной платы, и люди смогут получить справедливую цену за свой пай. Земельную реформу нужно заканчивать. Рынок существует все эти 18 лет, однако обслуживается серыми и черными схемами", – рассказывает Галина Сергеевна Бондаренко, владелица земельного пая и общественная активистка.

"На сегодня в государстве насчитывается 41,3 миллиона гектаров сельхозземель. Из них 37 миллионов – под мораторием. При этом 27,7 миллиона гектаров этих земель – уже в частной собственности. В результате, почти 7 миллионов украинцев владеют землей, которой они не могут распоряжаться в полной мере", – резюмирует Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.



С лозунгами "Моя земля – мое дело" и "Нет черному рынку земли" протестующие пришли под Раду

Представители местных общин констатируют, что главная суть земельной реформы заключается не только в праве людей продавать собственные паи. Нужно навести порядок с остальными сельскохозяйственными землями, которые очень часто обрабатываются, но непонятно кем и на каких основаниях. Снятие моратория начнет процессы передачи государственных земель местным общинам, что будет способствовать развитию сельской местности, созданию рабочих мест, появлению финансовых источников благоустройства территорий, улучшению сельской инфраструктуры.

В период с 2016 года земель государственной и коммунальной форм собственности стало меньше на 10%. Если 3 года назад их насчитывалось 10,5 миллионов гектаров, то по состоянию на октябрь 2019-го осталось уже 9,4 миллиона гектаров.

Их полная инвентаризация и передача в непосредственное распоряжение общины позволит наполнить бюджет и обеспечить развитие инфраструктуры села", – комментирует Елена Журавель, глава одной из ОТО в Черниговской области.



Участники акции митинговали за возможность землевладельцам распоряжаться своей землей