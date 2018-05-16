Более 50% применяемых лекарств неэффективны, – Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что более 50% применяемых лекарств в 2017 году составляют препараты без доказанной эффективности.

Об этом она отметила в Facebook.

Читайте также: В МОЗ объяснили, как украинцы будут получать больничные

"Из 10 самых популярных препаратов, которые больше всего покупали украинские пациенты в прошлом году, только 3 – являются препаратами, которые относятся к категории основных лекарственных средств", – прокомментировала она.

Другие же лекарства, которые приобрели украинцы, это симптоматические и сопутствующие препараты, или же такие, которые не имеют достаточной базы эффективности.

Супрун также заявила о таком опасном явлении как "лечение по телевизору", которое подпитывает реклама на телевидении. Почти 69% украинцев не обращаются за помощью врачей и занимаются самолечением.

По статистике Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении – реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.

К слову, некоторые лекарства могут усиливать действие других или же наоборот – нейтрализовать. Однако определенные медикаменты категорически нельзя принимать одновременно с другими.