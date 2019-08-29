Более 50% украинцев не знают, кто избран от их округа по "мажоритарке"

Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарному округу. Меньше всего о своем мажоритарщике знают избиратели "Батькивщины".

49,4% избирателей понятия не имеют, кто же победил на парламентских выборах от партии Юлии Тимошенко.

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Не знают мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 43,4% их электората.



Не знают мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 43,4%

Несводимость "Слуг народа" в мажоритарных округах – более 40%.



Несводимость "Слуг народа" в мажоритарных округах – более 40%

Каждый четвертый сторонник "Европейской солидарности" не знает победителей мажоритарщиков от этой политсилы.



Каждый четвертый сторонник "Европейской солидарности" не знает победителей мажоритарщиков

48, 1% избирателей "Слуги народа" рады, что их избранники раньше не занимались политикой. Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22%.

Данные: Демократические инициативы

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