Более 50% украинцев не знают, кто избран от их округа по "мажоритарке"
Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарному округу. Меньше всего о своем мажоритарщике знают избиратели "Батькивщины".
49,4% избирателей понятия не имеют, кто же победил на парламентских выборах от партии Юлии Тимошенко.
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Не знают мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 43,4% их электората.
Не знают мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 43,4%
Несводимость "Слуг народа" в мажоритарных округах – более 40%.
Несводимость "Слуг народа" в мажоритарных округах – более 40%
Каждый четвертый сторонник "Европейской солидарности" не знает победителей мажоритарщиков от этой политсилы.
Каждый четвертый сторонник "Европейской солидарности" не знает победителей мажоритарщиков
48, 1% избирателей "Слуги народа" рады, что их избранники раньше не занимались политикой. Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22%.
Данные: Демократические инициативы
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