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      Более 50% украинцев не знают, кто избран от их округа по "мажоритарке"

      6 Читати новину українською

      Лишь 47,5% украинцев знают, кто был избран депутатом в их мажоритарному округу. Меньше всего о своем мажоритарщике знают избиратели "Батькивщины".

      49,4% избирателей понятия не имеют, кто же победил на парламентских выборах от партии Юлии Тимошенко.

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      Не знают мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 43,4% их электората.


      Не знают мажоритарщиков от "Оппозиционной платформы – За жизнь" 43,4%

      Несводимость "Слуг народа" в мажоритарных округах – более 40%.


      Несводимость "Слуг народа" в мажоритарных округах – более 40%

      Каждый четвертый сторонник "Европейской солидарности" не знает победителей мажоритарщиков от этой политсилы.


      Каждый четвертый сторонник "Европейской солидарности" не знает победителей мажоритарщиков

      48, 1% избирателей "Слуги народа" рады, что их избранники раньше не занимались политикой. Законотворческую деятельность как главную для мажоритарщиков определяют только 22%.

      Данные: Демократические инициативы

      Смотрите полный выпуск "Вести.UA".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Статистика
      Источник: 24 канал
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