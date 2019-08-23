Более 550 женщин стали жертвами извращенца, который снимал видео у них под юбкой: его задержали

В Мадриде за решетку попал мужчина, который занимался апскертингом, то есть снимал видео под юбками. Его жертвами стали более 550 женщин. Большую часть съемок он разместил в интернете, в частности на порносайтах.

Как утверждает полиция, злоумышленником оказался 53-летний колумбиец, который мог снимать видео на мобильный телефон, спрятанный в рюкзаке, сообщили в "ББС Украина".

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Более того, многие из его жертв были несовершеннолетними. Видео из-под юбок извращенец выкладывал на порносайтах, за что и получал деньги. В целом он загрузил минимум 283 видеозаписи на порносайты, которые набрали миллионы просмотров. Свой "бизнес" колумбиец успешно вел целый год.



Камера злоумышленника

Однако полиция начала следить за подозреваемым и арестовала его во время апскертинга женщины в метро. Национальная полиция назвала подозреваемого "одним из крупнейших хищников, который нарушал личное пространство женщин". Во время обыска дома задержанного полиция обнаружила ноутбук и жесткие диски с сотнями видеозаписей.

Así detuvimos en el metro de #Madrid a uno de los mayores depredadores de la intimidad de mujeres. Grababa vídeos por debajo de faldas y vestidos (#Upskirt) y los publicaba en portales pornográficos. Actuaba a diario y de forma compulsiva. pic.twitter.com/jHEBtnXzsH — Policía Nacional (@policia) 21 августа 2019 г.

Что такое апскертинг?Это тайная съемка гениталий или нижнего белья под юбкой или платьем в публичных местах. В Испании апскертинг считается сексуальным насилием, и преступников могут отправить в тюрьму. Ранее апскертинг стал уголовным преступлением в Англии и Уэльсе после кампании, которую проводила писательница Джина Мартин.



Апскертинг