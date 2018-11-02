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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Более 600 украинцев будут поддерживать Усика на трибунах во время боя против Белью

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      Болельщики на трибунах во время бокса
      Болельщики на трибунах во время бокса / Klitchko brothers

      В субботу, 10 ноября, абсолютный чемпион мира Александр Усик будет защищать свои чемпионские пояса в бою против британца Тони Белью. Боксерский поединок состоится на Manchester Arena, а все билеты на вечер бокса почти раскуплены.

      Несмотря на то, что бой состоится в Англии, Усик не останется без поддержки соотечественников. Более 600 украинцев уже приобрели билеты на боксерский вечер и будут в Manchester Arena поддерживать Александра в традиционной форме с украинскими флагами, многие в вышиванках, сообщили в Klitchko brothers.

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      Основная часть наших фанов – представители украинской диаспоры в Британии. Только из Лондона утром 10 ноября выезжают на автобусах, собственных авто и поездах около 350 украинцев. Наша диаспора даже организовала специальный выезд по маршруту Лондон – Манчестер – Лондон (после боя), забронировав два автобуса.

      Также в Манчестер приедут украинцы из Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Франции, Голландии, Германии, Чехии, Польши и других стран Европы. Более 150 поклонников боксерского таланта абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе прилетят из Украины.

      Стоит отметить, что на вечер бокса проданы почти все билеты. Manchester Arena вмещает почти 21 тысячу зрителей, и 20 тысяч билетов уже приобретены. Самые дешевые стоили от 40 фунтов, и купить теперь их можно у перекупщиков втрое дороже.

      К слову, в андеркарте шоу Matchroom Boxing перед боем Усик – Белью выступит еще один украинец Дмитрий Митрофанов.

      Теги: Спорт Бокс Александр Усик Усик – Белью
      Источник: 24 Канал
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