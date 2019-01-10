Более 60 человек умерло от общего переохлаждения, – Минздрав
Министерство здравоохранения информирует, что в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в результате общего переохлаждения (холодовой травмы) умерло 64 человека.
Об этом пишет Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины, говорится на сайте Минздрава.
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В течение этого периода с помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожения. Минздрав информирует, что 955 человек госпитализированы в больницы.
Больше всего за этот период от переохлаждения и обморожений пострадали в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях.
В Минздраве добавили, что судебно-медицинская подтвердила смерть 64 человек.
Как уберечься от переохлаждения
• бросьте курить;
• чаще двигайте руками, пальцами ног;
• каждые полчаса заходите в теплое помещение;
• избегайте контакта с металлом;
• используйте водонепроницаемые перчатки, если работаете с бензином при минусовой температуре;
• не носите тяжелое;
• перед выходом из дома поешьте;
• следите за прогнозом погоды;
• защитите открытые участки кожи от холода.
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