Более 60 человек умерло от общего переохлаждения, – Минздрав

Министерство здравоохранения информирует, что в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в результате общего переохлаждения (холодовой травмы) умерло 64 человека.

Об этом пишет Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины, говорится на сайте Минздрава.

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В течение этого периода с помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожения. Минздрав информирует, что 955 человек госпитализированы в больницы.

Больше всего за этот период от переохлаждения и обморожений пострадали в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях.

В Минздраве добавили, что судебно-медицинская подтвердила смерть 64 человек.

Как уберечься от переохлаждения

• бросьте курить;

• чаще двигайте руками, пальцами ног;

• каждые полчаса заходите в теплое помещение;

• избегайте контакта с металлом;

• используйте водонепроницаемые перчатки, если работаете с бензином при минусовой температуре;

• не носите тяжелое;

• перед выходом из дома поешьте;

• следите за прогнозом погоды;

• защитите открытые участки кожи от холода.

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