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      Более 60 человек умерло от общего переохлаждения, – Минздрав

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      Более 60 человек умерло от общего переохлаждения, – Минздрав
      Более 60 человек умерло от общего переохлаждения, – Минздрав / edition.cnn.com

      Министерство здравоохранения информирует, что в период с 12 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в результате общего переохлаждения (холодовой травмы) умерло 64 человека.

      Об этом пишет Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Украины, говорится на сайте Минздрава.

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      В течение этого периода с помощью в учреждения здравоохранения обратились 1037 человек, пострадавших от переохлаждения и обморожения. Минздрав информирует, что 955 человек госпитализированы в больницы.

      Больше всего за этот период от переохлаждения и обморожений пострадали в Донецкой (135 человек), Харьковской (121), Днепропетровской (117), Киевской (90) и Одесской (69) областях.

      В Минздраве добавили, что судебно-медицинская подтвердила смерть 64 человек.

      Как уберечься от переохлаждения

      • бросьте курить;
      • чаще двигайте руками, пальцами ног;
      • каждые полчаса заходите в теплое помещение;
      • избегайте контакта с металлом;
      • используйте водонепроницаемые перчатки, если работаете с бензином при минусовой температуре;
      • не носите тяжелое;
      • перед выходом из дома поешьте;
      • следите за прогнозом погоды;
      • защитите открытые участки кожи от холода.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 Канал
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