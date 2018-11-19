Более 7 тысяч людей в Италии эвакуировали из-за авиабомбы времен Второй мировой войны

18 ноября сразу в двух итальянских городах – Болонье и Ночето – нашли авиабомбы времен Второй мировой войны. Из-за смертоносной находки весом 45 и 255 килограммов эвакуировали более семи тысяч человек.

По данным La Repubblica, бомба американского производства весила 45 килограммов. Взрывное устройство обнаружили во время раскопок, вблизи русла реки Савена, которая протекает в 12 километрах от центра города с востока. Из-за опасной находки пришлось заблокировать город и окрестности, перекрыть движение автомобилей и эвакуировать более семи тысяч человек, проживающих в радиусе 1,5 километров от находки.

Эвакуацию в Болоньи начали 18 ноября, сразу после сообщения о находке. Примерно в 14:00 военные саперы ликвидировали угрозу.

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В тот же день в стах километрах от Болоньи, в городе Ночето, провинции Парма эвакуировали 250 человек. По данным экспертизы, боевой снаряд американского производства, весом 255 килограммов. Как сообщает Meteo Web, эвакуацию проводили в пределах 1,3 километров, саперы работали около 12 часов.

Напомним, 7 августа из-за взрыва грузовика с горючими веществами в Болонье местные органы власти провели эвакуацию. В результате взрыва пострадало более 145 человек, один человек погиб.