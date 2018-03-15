Более 80 авто попали в ДТП из-за снега в США: фото и видео

Из-за снегопада 81 автомобиль столкнулся на одном из шоссе в округе Морроу в штате Огайо. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщает Gazeta.ua со ссылкой на американское издание "Fох 28".

Вследствие масштабной аварии пострадали несколько человек, их госпитализировали в больницу. В местной полиции отметили, что основной причиной ДТП стал сильный снегопад, из-за которого ухудшилась видимость на дороге.

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В результате дорожно-транспортного происшествия движение на этом отрезке дороги были заблокированы в течение пяти часов. На месте работали 11 тракторов.

Более 80 авто попали в ДТП из-за снега в США – видео

Более 80 авто попали в ДТП из-за снега в США