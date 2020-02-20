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      Более 80% украинцев получают пенсию, ниже фактического прожиточного минимума

      - Читати новину українською
      Фейсбук Минсоцполитики / msp.gov.ua

      В Минсоцполитики заявили, что более 82% пенсионеров в Украине получают пенсию, которая является ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысяч гривен.

      О состоянии материального обеспечения пожилых людей заявила первая заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, информирует пресс-служба ведомства.

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      82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой требующей решения,
      – отметила Ненюченко.

      По ее словам, основной причиной низкого пенсионного обеспечения является теневая занятость. Ненюченко также добавила, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивности и доступных услуг лишает пожилых людей возможности вести полноценную жизнь и быть частью социума.

      Обратите внимание! Прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 2 тысячи 102 гривны в месяц. В течение 2020 года его планируют дважды повысить – в июле и декабре. Однако неизвестно, каким он будет после повышения.

      пенсії
      Кто и сколько получает на пенсии в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Пенсия Министерство социальной политики
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