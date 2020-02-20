Более 80% украинцев получают пенсию, ниже фактического прожиточного минимума

В Минсоцполитики заявили, что более 82% пенсионеров в Украине получают пенсию, которая является ниже фактического прожиточного минимума. То есть месячная денежная выплата не превышает 4 тысяч гривен.

О состоянии материального обеспечения пожилых людей заявила первая заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко, информирует пресс-служба ведомства.

Читайте также: Помощь малообеспеченным семьям в 2020 году: что, когда и для кого изменится

82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой требующей решения,

– отметила Ненюченко.

По ее словам, основной причиной низкого пенсионного обеспечения является теневая занятость. Ненюченко также добавила, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивности и доступных услуг лишает пожилых людей возможности вести полноценную жизнь и быть частью социума.

Обратите внимание! Прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 2 тысячи 102 гривны в месяц. В течение 2020 года его планируют дважды повысить – в июле и декабре. Однако неизвестно, каким он будет после повышения.



Кто и сколько получает на пенсии в Украине / Инфографика 24 канала